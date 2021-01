Conte prende tempo e cerca i responsabili. Si forma il gruppo Udc in Parlamento con Tabacci

Il premier Conte starebbe cercando dei responsabili in Parlamento, dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva e il ritiro della delegazione . Cinque parlamentari appartenenti al Gruppo Misto sono passati al Centro Democratico di Bruno Tabacci, delle manovre che fanno pensare si possa procedere con un nuovo governo di “responsabili”, come è stato ipotizzato da alcuni media negli ultimi giorni.

Si tratta di un’iniziativa che è stata già ipotizzata anche da vertici del PD, come Goffredo Bettini, il quale ha spiegato che è possibile che “si manifestino al momento giusto”. Per questo sarà necessario un altro passaggio in Parlamento, come aveva detto Conte nei giorni scorsi, parlando del Senato.

Il centrodestra intanto chiede le elezioni e nega che ci siano dei responsabili in Parlamento per formare un gruppo di sostegno al premier Conte.