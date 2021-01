Coronavirus nel mondo oggi 14 gennaio, salgono i casi negli Stati Uniti. Primo morto in Cina dopo mesi

Sono in crescita i casi positivi negli Stati Uniti, con 23 milioni e mezzo dall’inizio dell’epidemia, con 393 mila morti totali. In India sono 10 milioni e mezzo i casi positivi da coronavirus, con 151 mila vittime.

In Regno Unito sono state superate le 3 milioni di persone contagiate, con 84 mila vittime. In Francia sono 2,8 milioni i casi positivi con 69 mila morti. In Italia sono state superate le 80 mila vittime, come da bollettino.