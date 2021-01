Coronavirus nel mondo oggi 15 gennaio, salgono i casi in Regno Unito e Germania

I casi positivi da coronavirus sono in crescita in Regno Unito e Germania, con il record di decessi nelle ultime 24 ore, con oltre mille vittime nei due Paesi. In Regno Unito sono 3,2 milioni i contagiati, con 86 mila morti, mentre in Germania sono 2 milioni con 45 mila vittime.

In Italia sono state superate le 80 mila vittime, come da ultimo bollettino. In Francia sono 69 mila le vittime da inizio pandemia.