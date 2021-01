Governo ultimissime, creato il gruppo “Maie-Italia23” al Senato

Il nuovo gruppo che farebbe riferimento al premier Conte è stato creato al Senato da Ricardo Merlo, eletto all’estero e facente parte del gruppo Maie. Questo perché non è possibile creare nuovi gruppi in Senato da gruppi che non si sono presentati ad elezioni.

Il gruppo Maie (Movimento Associativo Italiani all’Estero) era già presente in Senato e che già vota con la maggioranza. Ne ha dato conferma Ricardo Merlo: “Stiamo cambiamo il nome del gruppo, ci chiameremo Maie-Italia23”. Italia23 è il nome dell’associazione di Raffaele Fantetti e che molti riconducono al partito di Conte.

Questo nuovo gruppo cercherà i “responsabili” mancanti per arrivare a 161 senatori, la maggioranza che serve per dare la fiducia ed approvare gli scostamenti di bilancio. Non ci sarà il nome di Conte nella nuova denominazione, ma il gruppo è di “sostegno al premier”.

Per ora il gruppo è formato dai senatori De Bonis, Fantetti, Merlo e Cario. Si tratta però di senatori che già votavano con l’attuale maggioranza.