PS5, diversi giochi in offerta su Amazon. Demon’s Souls e Spider-Man Miles Morales in promozione

Sono stati messi in promozione diversi giochi per PlayStation 5, col nuovo anno che porterà nuovi titoli (qui la lista delle uscite 2021) sulla console next-gen di Sony. Nonostante la PS5 ancora non sia disponibile sugli store italiani, molti sono riusciti ad acquistare dopo il lancio a novembre, con le scorte finite subito. Ora si parla di fine mese per i nuovi arrivi di scorte in Italia della PS5, mentre negli Stati Uniti sono ricominciate le vendite.

I giochi in sconto per PS5 su Amazon:

Alcuni dei giochi in promozione, come Spider-Man Miles Morales è stato uno dei più premiati dalla critica nell’ultimo anno, considerato uno dei migliori del genere ed apprezzato dagli utenti.