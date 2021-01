PS5, nuove scorte disponibili negli Stati Uniti e Canada. In Italia a fine mese?

Nelle ultime ore sono arrivate le nuove scorte della PlayStation 5 negli Stati Uniti e nel Canada, come è stato segnalato anche dagli utenti sui social network. Il lancio era avvenuto lo scorso 19 novembre, ma le scorte erano subito finite in tutto il mondo.

Sono arrivate nuove scorte negli Stati Uniti ed in Canada, con gli store che hanno iniziato a vendere nuovamente le console Sony.

In Italia si era parlato di metà gennaio nei giorni scorsi, ma la data del 13 gennaio poi non ha visto l’arrivo di nuove scorte disponibili. Però a fronte di tutte le nuove scorte in tutto il mondo arrivate negli ultimi giorni, è possibile che arrivino anche in Europa, facendo tornare la disponibilità della console Sony.

Su Amazon al momento risulta ancora non disponibile, con la possibilità che non venga comunicato quanto effettivamente ripartiranno le vendite, come accaduto a dicembre, quando erano state messe in vendita delle console a sorpresa e finite in poche ore.

