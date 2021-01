Scuola, il Tar annulla la Dad al 100% in Emilia-Romagna

Come era accaduto in Lombardia, anche in Emilia-Romagna il Tar ha bocciato l’ordinanza regionale per la Dad al 100% firmata dal governatore Stefano Bonaccini. Nell’ultimo Dpcm del Governo si poneva la didattica in presenza al 50%, ma successivamente alcune regioni hanno lasciato la Dad al 100%.

Ora è possibile che si riprenda con la didattica in presenza al 50% in Emilia-Romagna, come in Lombardia, anche se in quest’ultima regione c’è il rischio di zona rossa, che lascerebbe le scuole chiuse per decreto del Governo.

Per ora il governatore dell’Emilia-Romagna non ha commentato la decisione del Tar che va contro la sua ordinanza.