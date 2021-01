Il premier Conte è atteso alle ore 12 alla Camera per il voto di fiducia, che dovrebbe essere più facile a Montecitorio. Domani ci sarà il confronto al Senato, dove non ci sarebbero al momento i voti necessari per la fiducia.

“Il PD si colloca lontano da egoismi, ma a difesa del nostro Paese”, queste le parole di Zingaretti nella serata di ieri, a riguardo della situazione legata a Conte ed il Governo.

Si attende il discorso di Conte sulla fiducia dopo la crisi iniziata la scorsa settimana.