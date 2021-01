Governo ultimissime, tra poco Conte alla Camera. Il premier: “Ho fiducia nei parlamentari” – DIRETTA

Il premier Conte alle ore 12 terrà un discorso alla Camera, il primo passaggio della crisi di governo, per verificare se questo esecutivo ha ancora la fiducia in Aula.

12.25 – Conte: “Italia leader nel mondo”

Il premier Conte cita il taglio del superticket, tra le misure prese dal suo Governo: “Abbiamo da subito raccolto la sfida di trasformare le difficoltà in opportunità, realizzando un ambiente più favorevole alle imprese private”, ha detto.

“Ci sono 21 miliardi per potenziare la rete ospedaliera ed assumere personale sanitario. Per la scuola abbiamo rafforzato gli inteventi, oltre ad avere ampliato la no tax area per gli studenti universitari”, questa la posizione di Conte.

12.20 – Conte: “Pandemia ha sconvolto la società”

Il premier Conte ha parlato della pandemia: “Abbiamo assunto sempre le decisioni più giuste? Ciascuno esprimerà le sue valutazioni. Se posso parlare a testa alta, è per la consapevolezza di una squadra di governo che ha offerto la migliore protezione possibile alla comunità nazionale”.

12.05 – Conte: “Speriamo di uscire dalla crisi”

“C’è una crisi, speriamo di uscirne il prima possibile”, ha dichiarato Conte. Il PD aveva fatto appello alle personalità “europeiste” in Aula.

12.00 – Renzi: “PD e M5S compatti”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato a pochi minuti dal discorso del premier Conte: “Italia Viva resiste a pressioni. Posizionamento dei Dem un fatto rilevante per il futuro politico”.

#Renzi, Pd-M5s vicini, grazie a chi in Iv resiste a pressioni. Posizionamento Dem fatto molto rilevante per futuro politica — Tg La7 (@TgLa7) January 18, 2021

11.45 – Conte: “Ho fiducia nei parlamentari”

Il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo alla Camera, dove parlerà prima del voto di fiducia. Si è detto confidente nel voto dei parlamentari a favore del suo governo.