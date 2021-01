Navalny arrestato all’arrivo a Mosca

L’attivista russo Alexei Navalny è stato arrestato al suo arrivo a Mosca in aereo, dove era seguito da molti media e con i suoi sostenitori che lo stavano attendendo in aeroporto. Il suo aereo è stato dirottato dalle autorità in un altro aeroporto, per evitare il contatto con i sostenitori.

Navalny è stato arrestato all’aeroporto di Sheremetyevo di Mosca, a causa della condanna alla sospensione condizionale della pena ed inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020.

“Andrò a casa perché so di avere ragione”, ha detto Navalny. I suoi sostenitori sono stati arrestati in parte, con 37 arresti.