Report Vaccini 18 gennaio, iniziate le seconde dosi in Italia

Sono iniziati i richiami con le seconde dosi di vaccino anti Covid in Italia, per tutte le persone che avevano iniziato a vaccinarsi alla fine del 2020. Come da indicazione, la seconda dose deve essere somministrata dopo 21 giorni dalla prima dose. Il V-Day europeo di inizio vaccinazioni risale al 27 dicembre 2020.

Le regioni pià virtuose con il maggior numero di dosi somministrate in rapporto a quelle consegnate sono la Campania, le Marche, Bolzano, la Toscana ed il Veneto.

Regioni Dosi Consegnate % Abruzzo 19.431 25.810 75.3 Basilicata 7.878 13.755 57.3 Calabria 20.399 39.280 51.9 Campania 103.228 109.345 94.4 Emilia-Romagna 116.341 139.025 83.7 Friuli-Venezia Giulia 29.296 37.315 78.5 Lazio 106.207 140.080 75.8 Liguria 32.165 47.120 68.3 Lombardia 184.919 235.620 78.5 Marche 24.375 29.000 84.1 Molise 6.295 8.825 71.3 Bolzano 18.017 19.645 91.7 Trento 10.503 15.700 66.9 Piemonte 107.047 123.760 86.5 Puglia 57.724 74.605 77.4 Sardegna 23.728 33.330 71.2 Sicilia 94.716 132.085 71.7 Toscana 70.514 85.870 82.1 Umbria 13.210 16.685 79.2 Valle d’Aosta 3.464 4.120 84.1 Veneto 104.044 124.700 83.4 TOTALE 1.153.501 1.455.675 79,2

Vaccini per fascia di età

Le donne sono la categoria più vaccinata in Italia, con 722 mila persone che hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Il personale sanitario ha ricevuto 850 mila dosi.