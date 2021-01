Scuola, oggi il rientro in classe di 4 regioni. Oltre 640 mila studenti tornano in Aula

Ci sarà il rientro in Aula di oltre 640 mila studenti nella giornata di oggi nelle scuole superiori. Dopo le proteste delle ultime settimane riaprono le scuole nel Lazio, Molise, Piemonte e Emilia-Romagna. A questi si aggiungono gli studenti che vanno a scuola già dall’11 gennaio, per quanto riguarda le regioni Toscana, Valle d’Aosta e Abruzzo. In Trentino si va a scuola dal 7 gennaio.

Gli studenti andranno a scuola al 50% in presenza. Il Comitato tecnico-scientifico nelle ultime ore si era riunito per prendere una decisione sulla scuola, con il via libera al 50% in presenza.

Alcune regioni ripartiranno dal mese prossimo, dopo aver rinviato la partenza scolastica nelle ultime settimane.