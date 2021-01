Stellantis quotata in Borsa, il titolo vola

Oggi è il primo giorno di quotazione per Stellantis in Borsa, con il titolo che nei primi minuti a Piazza Affari ha segnato i migliori risultati. Ha già avuto un rialzo del 4% a 13 euro. Soddisfazione dell’amministratore delegato Tavares: “Grande supporto dei soci, non vi deluderemo”. Da oggi inizia la collaborazione tra FCA e Psa, che si sono fuse in un’unica azienda automobilistica per puntare a mercati diversi e con soluzioni innovative.

Dalla parte di FCA si ottiene un miglioramento della situazione legata alle vetture elettriche, con Psa molto più avanti nello sviluppo.