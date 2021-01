Vaccino, Johnson & Johnson avanti nella sperimentazione: “Possibile a fine marzo”

Un’altra azienda, Johnson & Johnson, che sta lavorando ai vaccini anti Covid ha riferito di essere avanti nelle sperimentazioni, con la possibilità che a fine marzo venga approvato dalle autorità sanitarie si fa più concreta.

“I dati sono in fase di studio e siamo in attesa dei risultati, il vaccino potrebbe arrivare entro la fine di marzo”, queste le parole di Massimo Scaccabarozzi, il presidente di Johnson & Johnson. Questo è un altro dei vaccini che l’Europa ha prenotato per fornirlo a tutti gli Stati membri.