Xbox Series X, torna disponibile su Amazon Italia la Xbox Series S

Oggi a sorpresa sono arrivate nuove scorte in Europa per quanto riguarda la nuova console Microsoft, la Xbox Series X/S, con nuove disponibilità anche in Italia. Erano mesi che non erano disponibili le due console in Europa, con poche ore di vendita nel mese di dicembre, con le scorte subito esaurite in Italia ed in Europa.

Al momento risulta ancora disponibile su Amazon la Xbox Series S. Si tratta della versione senza lettore ottico rispetto alla Xbox Series X, che costa 499,99 euro ma al momento non risulta disponibile.

In particolare, la nuova Xbox Series X è arrivata su Amazon UK e Amazon Italia, mentre la serie S è arrivata in Spagna ed Italia.

La questione legata alla produzione non ha colpito solo la Microsoft, ma anche la Sony, visto che la nuova PS5 ha gli stessi problemi di distribuzione.