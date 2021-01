Abuso posizione dominante, multa da 10 milioni a TicketOne

Una multa da 10 milioni di euro per TicketOne, il gruppo per il servizio di vendita di biglietti per eventi di musica dal vivo. Secondo quanto riferito dall’Autorit√† Garante della Concorrenza, TicketOne “ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento Ue”.

Nelle motivazioni √® stato spiegato come TicketOne avrebbe attuato una “complessa strategia abusiva” per escludere gli operatori concorrenti. Per l’Antitrust queste pratiche vanno avanti dal 2013 e che consistono in alcuni contratti in esclusiva con i produttori ed organizzatori di eventi dal vivo. Sono citati gli organizzatori di eventi come Vertigo e Vivo Concerti.