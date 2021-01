Camera, non solo la Polverini. Ecco tutti i voti in soccorso al Governo Conte

Ha fatto scalpore la decisione di Renata Polverini (Forza Italia) di votare la fiducia alla Camera al Governo Conte, portando così i voti a favore alla cifra di 321, solo sei sopra la maggioranza assoluta.

Renata Polverini è ex presidente della Regione Lazio, ex segretaria del sindacato di destra Ugl ed ha spiegato le ragioni del suo voto: “Ho votato la fiducia, penso che occorre assumersi le proprie responsabilità. Lascio Forza Italia”. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha fatto sapere che la Polverini non aveva avvertito il gruppo.

Ecco i voti in più su cui ha potuto contare la maggioranza: