Cina, nuovi contagi da coronavirus: aumento dei positivi

Sono in crescita i contagi da coronavirus in Cina, con la provincia di Shijiazhuang che è stata scelta come centro di quarantena. Nella città di sta costruendo un centro per la quarantena, non distante da Pechino. Qui si potranno trasferire interi villaggi. Verranno trasferiti all’interno del centro tutte le persone positive e chiunque abbia avuto dei contatti con il positivo.

Inoltre ci sarebbero dei casi positivi da un volo arrivato in Francia dalla Cina, oltre 40 fermati per positività. Il prossimo 12 febbraio si celebrerà il capodanno lunare, una delle feste con più partecipazione in Cina, con milioni di persone che si sposteranno. Lo scorso anno fu annullato a causa del Covid-19.