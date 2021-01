Governo ultimissime, oggi il voto in Senato. Sì di Monti e Casini. No della Bonino – DIRETTA

Dopo l’arrivo della fiducia alla Camera di ieri, c’è attesa per il voto in Senato di oggi, con l’inizio dei lavori che è previsto per le 9.30 con le parole del premier Conte.

Si lavora ancora sui numeri da parte della maggioranza, con i senatori che dovrebbero votare a favore che si avvicinano alla soglia dei 161.

C’è da capire se il Governo con una maggioranza relativa riuscirà a rimanere a Palazzo Chigi, considerando che la maggioranza assoluta sembra difficile da ottenere.

Dopo il discorso di Conte ci saranno le dichiarazioni dei senatori e successivamente la replica di Conte. Il voto è previsto per le ore 19.30.

14.50 – Bellanova: “Italia Viva si asterrà”

L’ex ministra Teresa Bellanova ha dichiarato che il gruppo di Italia Viva si asterrà al Senato: “L’orientamento unanime è quello dell’astensione”. Renzi interverrà intorno alle 15.30 al Senato.

14.30 – Sbrollini (IV): “Gruppo compatto, assemblea dopo le parole di Renzi”

Daniela Sbrollini, del gruppo di Italia Viva al Senato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul voto di fiducia: “Abbiamo la nostra storia politica, quando parliamo di Italia Viva parliamo di tante persone e non solo di Matteo Renzi”.

14.00 – Cdx: “Da Conte politica del trasformismo”

Il centrodestra ha rilasciato una nota sul premier Conte: “Fa una politica del trasformismo”. Il centrodestra voterà contro la fiducia al Governo Conte.

13.30 – Salvini: “Conte non avrà la maggioranza”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilasciato delle dichiarazioni prima del suo intervento in Senato: “Spettacolo pietoso, Conte non avrà la maggioranza”.

13.00 – Bonino: “Voterò no, Governo non responsabile”

Emma Bonino ha annunciato il suo voto contrario alla fiducia del Governo Conte: “Più che del Next Generation si preoccupano del Next Election”, ha detto la senatrice in Aula, annunciando la sua dichiarazione di voto.

12.30 – Casini e Monti a favore

I senatori Casini e Monti hanno annunciato il loro voto a favore sul Governo Conte. Casini ha auspicato un ritorno di Italia Viva all’interno della maggioranza di Governo.

10.00 – Conte conferma il discorso di ieri

Il premier Conte ha ripetuto il discorso di ieri alla Camera, con la posizione più europeista e vicinanza alla presidenza Biden, che entrerà in amministrazione da domani.