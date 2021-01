Offerte PS4, molti giochi in sconto. Assassin’s Creed Valhalla in promozione

Ci sono diversi giochi per PS4 in sconto su Amazon nella giornata di oggi 19 gennaio, con alcuni titoli che sono tra i più venduti nel 2020, come Assassin’s Creed Valhalla e Last of Us Parte 2. Inoltre c’è in offerta anche Red Dead Redemption 2 e Immortals Fenyx Rising.

Di seguito tutti i giochi per PlayStation 4 che attualmente sono nella pagina delle promozioni Sony. In attesa delle nuove uscite del 2021 (qui un articolo con la lista dei videogiochi in arrivo), con Hitman 3 che uscirà domani e già è acquistabile su Amazon (ma non in sconto).