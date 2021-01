PS5, nuove scorte nel Regno Unito da oggi. Possibile arrivo anche in Italia?

In questi giorni stanno arrivando nuove scorte di PlayStation 5 in diversi Paesi, segno che la Sony sta procedendo con la nuova produzione ed aumentando la disponibilità. Nei giorni scorsi è stata confermata la disponibilità PS5 negli Stati Uniti ed in Canada, mentre per il mercato italiano inizialmente si parlava di metà gennaio come data possibile per le nuove scorte.

Lo store britannico “GAME” ha ricevuto oggi le nuove scorte di PS5 Standard e PS5 Digital Edition. Al momento questo sembra essere l’unico negozio online del Regno Unito ad avere le nuove scorte, ma è possibile secondo i media britannici che a giorni arrivino le nuove PS5 anche su Amazon.

La prossima settimana Amazon UK potrebbe ricevere altre scorte di PlayStation 5. In Italia si parla della prima settimana di febbraio per le nuove scorte della PS5 su Amazon.

Di seguito i link diretti alle pagine ufficiali su Amazon, dove al momento risultano “Non disponibili”, ma ci si può iscrivere ai prodotti per ricevere l’alert quando torneranno disponibili.