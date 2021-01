Spread Btp-Bund oggi 19 gennaio, in calo nonostante ci sia la crisi di governo

Lo spread di oggi 19 gennaio è in calo a 110 punti base, nonostante si sia aperta la crisi di governo, col voto in Senato della giornata di oggi. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è in calo allo 0,58%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 110,6 -3,15% 0,585 Austria 13,4 0,00% -0,387 Belgio 17,6 -0,29% -0,345 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 22,3 0,00% -0,299 Grecia 120,2 -2,79% 0,681 Irlanda 29,8 -2,29% -0,223 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 73 0,51% 0,199 Paesi Bassi 6,4 0,54% -0,458 Portogallo 53,7 -50,00% 0,016 Slovacchia 7,6 -8,01% -0,45 Slovenia 36,9 -28,81% -0,152 Spagna 59,8 -6,71% 0,077

Lo spread della Grecia è stabile intorno ai 120 punti base. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.