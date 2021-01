Come confermato poco fa dallo staff di Palazzo Chigi, il premier Conte salirà al Quirinale alle ore 18.30. Si presume che verrà comunicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’esito della votazione di iesi sera al Senato.

Più volte esponenti del Governo hanno fatto intendere come non siano in discussione le dimissioni del premier Conte e che l’eventuale incontro con il capo dello Stato sarebbe stato una “cortesia” istituzionale.

Non ci dovrebbero essere colpi di scena dunque, con il Governo che dovrà cercare di aumentare i propri numeri nelle prossime settimane. Qualora non riuscisse si potrebbe arrivare alle dimissioni di Conte.