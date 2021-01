Dombrovskis: “L’incertezza in Italia può far fallire il Recovery Fund”

Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione politica in Italia. “Spero che l’instabilità politica in Italia non metta a rischio il Recovery Plan, perché l’Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino”.

Sono già 11 Paesi ad aver presentato il loro piano: “Undici Stati membri hanno proposto il loro piano, mentre altri hanno presentato solo alcune parti”.

“L’accordo politico sul Recovery Fund non è stato facile da concludere, ma siamo riusciti a trovare un buon compromesso”, ha detto Dombrovskis.