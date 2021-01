Madrid, forte esplosione in un palazzo di tre piani. Almeno tre morti

Una forte esplosione ha colpito la città di Madrid, in via Toledo, poco dopo le tre del pomeriggio. L’esplosione è avvenuta nei pressi di una casa di cura, come è stato riferito da alcuni testimoni intervistati sulla scena.

Sono state allertate nove squadre di vigili del fuoco, che sono al lavoro sul luogo dell’esplosione. All’interno dell’edificio ci sono ancora fiamme e molte vetture sono state colpite. Gli anziani della casa di cura sono stati evacuati.

Tre piani dell’edificio sono stati distrutti, con la parte superiore crollata completamente. Al momento non è stato comunicato se ci sono state delle vittime nell’esplosione.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

AGGIORNAMENTO

Almeno tre persone avrebbero perso la vita nell’esplosione. Le cause sono ancora da accertare, si ipotizza una fuga di gas, ma le autorità spagnole non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.