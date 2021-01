Oggi l’insediamento di Joe Biden. Non ci sarà Trump

Oggi si perfezionerà l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, come da protocollo il 20 gennaio a seguito delle elezioni presidenziali di novembre e della successiva elezione con i voti dei grandi elettori.

La cerimonia sarà la più blindata di sempre, per problemi di sicurezza dopo l’assalto al Congresso delle scorse settimane. Non ci potranno essere le grandi folle, anche per le norme contro il coronavirus, che sta colpendo ancora negli Stati Uniti.

Inizio alle ore 18

La diretta televisiva inizierà alle ore 12 locali, quando in Italia saranno le ore 18. Biden diventerà il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Saranno schierati 25 mila agenti della Guardia Nazionale, con alcune manifestazioni contro Biden che si terranno in due piazze della città: Navy Memorial Plaza e il John Marshall Park.