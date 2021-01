Regeni, chiesto il processo per gli 007 egiziani

Sul caso Regeni la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver sequestrato e torturato il ricercatore italiano. Regeni era stato trovato morto nel febbraio 2016, con le cause delle morte che ancora devono essere chiarite.

Gli agenti egiziani sono stati rinviati a giudizio per sequestro di persona pluriaggravato, il concorso in lesioni personali e in omicidio. Non sono accusati del reato di tortura perché è stato introdotto nel 2017.