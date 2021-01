Trump ha lasciato la Casa Bianca. Ultimo discorso: “Tornerò in qualche modo”

Seguito da molte telecamere, il presidente uscente Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca ed è salito sul Marine One, per recarsi alla base aerea Andrews, dove terrà un discorso prima di partire per la Florida sull’Air Force One.

Oggi si terrà la cerimonia di insediamento di Joe Biden, dalle ore 18 italiane, dopo la quale il 46esimo presidente degli Stati Uniti firmerà alcuni ordini esecutivi. Donald Trump non parteciperà alla cerimonia di Joe Biden, mentre sarà presente il vicepresidente Mike Pence.

“Sono stati quattro anni incredibili, in qualche modo tornerò. Continuerò a lottare per voi”, ha detto Trump, che poi ha sottolineato i risultati sul vaccino anti Covid definito “miracolo medico” per la rapidità con la quale è stato trovato.

“Abbiamo tagliato le tasse e raggiunto molti obiettivi”, ha concluso Trump.