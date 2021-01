Usa, Biden pronto a varare 17 ordini esecutivi contro le misure di Trump

Oggi ci sarà l’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti, con i democratici pronti al varo di ordini esecutivi già nel primo giorno di mandato. Questo per mettere subito mano ad alcune delle politiche di Donald Trump, come lo stop alla costruzione del muro anti-migranti al confine con il Messico, oltre al rientro negli accordi di Parigi sul clima del 2015 e il rientro nell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Ci sarà anche la revoca del “muslim ban” tra gli ordini esecutivi che verranno varati nella giornata di oggi. Gli ordini esecutivi verranno firmato subito dopo la cerimonia di insediamento a Washington, prevista per le 18 ora italiana.