Usa, Trump ha concesso il “perdono” a Steve Bannon

Il presidente Donald Trump ha “perdonato” Steve Bannon nel suo ultimo giorno in carica. Oggi ci sarà l’insediamento di Joe Biden, ma Trump ha usato il suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti per concedere il “perdono” al suo ex stratega.

“I pubblici ministeri hanno perseguito Bannon con accuse di frode in relazione ad un progetto politico”, questo è stato dichiarato dal segretario per la Stampa, Kayleigh McEnany.

A carico di Steve Bannon c’è un procedimento federale che è iniziato ad agosto, con le accuse per Bannon ed altre tre persone di frode per un milione di dollari, dopo una raccolta fondi per sostenere il muro voluto da Donald Trump.

La grazia è stata concessa anche a Tommaso Buti, un imprenditore di Firenze, già processato in Italia e prosciolto dalla Corte di Appello nel 2007.