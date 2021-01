Apple Watch 6 in super sconto su Amazon. In promozione anche Apple Watch 5

A sorpresa sono stati inseriti in offerta gli ultimi modelli di Apple Watch su Amazon, dopo alcuni giorni nei quali in sconto era presente la serie 3. Si trovano in sconto Apple Watch 5 LTE con un risparmio di 130 euro sulla versione da 40 mm per il cinturino.

Queste offerte per la serie 5 dell’Apple Watch sono però con scorte limitate: al momento della scrittura dell’articolo ne rimangono poche in vendita.

Altro discorso per l’ultimo Apple Watch 6, anch’esso in offerta a 499 euro, con un risparmio di 70 euro rispetto al prezzo standard. Si tratta della miglior offerta degli ultimi mesi su questa versione.

Apple Watch 6

Utilizzando l’applicazione “Keepa Box”, che effettua il tracking dei prezzi dei prodotti su Amazon, si nota come negli ultimi tre mesi il prezzo era rimasto fisso, anche durante il Black Friday e le festività natalizie. Questa è la prima volta che il prezzo scende sotto i 500 euro.

IN OFFERTA Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero Con il modello GPS + Cellular telefoni, mandi messaggi e trovi indicazioni stradali, tutto senza telefono (Operatori supportati: Vodafone. Apple Watch e iPhone devono avere lo stesso operatore di telefonia mobile).

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova app

Puoi controllare il ritmo cardiaco con l’app ECG

Il display Retina always-on è 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando tieni abbassato il polso

Il chip S6 SiP è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5 Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero Con il modello GPS + Cellular telefoni, mandi messaggi e trovi indicazioni stradali, tutto senza telefono (Operatori supportati: Vodafone. Apple Watch e iPhone devono avere lo stesso operatore di telefonia mobile).

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova app

Puoi controllare il ritmo cardiaco con l’app ECG

Il display Retina always-on è 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando tieni abbassato il polso

Il chip S6 SiP è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5

La versione in offerta è quella da 44 mm del cinturino con GPS + SIM, mentre quella da 40 mm è a prezzo pieno a 539 euro.

Apple Watch 5

Al momento sono ancora in offerta gli Apple Watch 5, ma con pochi residui nelle scorte.

