Conte vede Mattarella: “Rafforzare maggioranza”. Settimana prossima il voto su Bonafede

Il premier Conte ha incontrato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, come annunciato nel pomeriggio di ieri. La settimana prossima sarà in votazione la relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sul quale il Governo potrebbe andare in crisi.

Renzi ha attaccato il premier: “Conte è dimezzato, con l’attività parlamentare rallentata. Il PD avrebbe potuto giocare con un ruolo da protagonista in questa crisi”.

Il centrodestra chiede un confronto con il Colle, con tutti leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che saranno ricevuti oggi da Mattarella. “Ci rivolgeremo al capo dello Stato per impedire promesse e compravendite che si sono anche svolte all’interno del Senato”, ha detto Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Stessa posizione per Salvini: “Un governo che si fonda su Ciampolillo non serve al Paese”.