Iraq, attacco kamikaze: 28 morti e 73 feriti

Sono morte 28 persone a Baghdad (Iraq) nelle ultime ore dopo il doppio attacco kamikaze che ha colpito il centro della città, nell’area commerciale di Bab al-Sharqi. Ne ha dato comunicazione l’esercito iracheno.

Per ora non c’è stata rivendicazione da parte del gruppo legato ai kamikaze. Non sono note le motivazioni che hanno portato all’attentato al momento, finché non ci saranno rivendicazioni. Il ministero della Sanità ha già dichiarato che gli ospedali sono al lavoro per soccorrere le persone rimaste ferite all’interno dell’attentato.