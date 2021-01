Il Tar ha confermato l’ordinanza del Veneto sulla scuola, respingendo la richiesta di sospensiva arrivata da 17 genitori contro il provvedimento del governatore Zaia. La regione aveva bloccato la didattica in presenza fino al 31 gennaio per le scuole superiori.

Rimane così la didattica a distanza al 100% in Veneto, nonostante in altre regioni, come Emilia-Romagna, Lombardia e Campania, il Tar abbia ribaltato le ordinanze regionali.