Coronavirus nel mondo oggi 22 gennaio, superati i 98 milioni di casi positivi

Sono oltre 98 milioni i casi positivi da coronavirus nel mondo oggi 22 gennaio. I morti sono 2,1 milioni dall’inizio dell’epidemia.

Negli Stati Uniti sono stati superati i 25 milioni di casi positivi, con il nuovo presidente Biden che ha subito varato un nuovo piano anti-Covid.

In Francia sono 3 milioni i casi positivi, con l’avanzare di una variante sconosciuta al momento. In Italia sono oltre 84 mila le vittime, come da bollettino.