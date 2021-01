Governo ultime news, IV: “Stallo, serve soluzione di respiro” – DIRETTA

Continuano le trattative all’interno del Governo per arrivare ad un rafforzamento della maggioranza, come annunciato dal premier Conte nei giorni scorsi. I senatori dell’Udc sembrano lontani da un possibile accordo, dopo l’indagine del segretario Lorenzo Cesa, che potrebbe aver complicato le trattative per portare tre parlamentari in maggioranza.

Intanto Italia Viva ha pubblicato un documento di deputati e senatori sulla crisi di Governo: “Si osserva con preoccupazione lo stallo istituzionale di questi giorni. Serve una soluzione politica che abbia respiro e offra visione per l’Italia”.

10.30 – Berlusconi: “Renzi vada fino in fondo”

Il leader di Forza Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla crisi di governo: “Renzi vada fino in fondo”.