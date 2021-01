Report Vaccini 22 gennaio, Italia superata da altri Paesi europei per dosi somministrate

Il numero di dosi somministrate è in rallentamento negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le seconde dosi, le quali sono ferme alle 36 mila dosi.

Le regioni più virtuose sono la Campania, il Friuli, il Lazio, le Marche ed il Piemonte, con dosi somministrate intorno al 90% di quelle consegnate.

A livello europeo la Francia, la Spagna, l’Irlanda e la Germania hanno superato le dosi somministrate per 100 abitanti rispetto ai numeri italiani. Segno che conferma il rallentamento italiano degli ultimi giorni, visto che poche settimane fa i vertici del ministero citavano il dato sui vaccini ad esempio come paese virtuoso in Europa.

Report Vaccini Italia

Regioni Dosi Consegnate % Abruzzo 18.803 30.490 61.7 Basilicata 10.494 17.265 60.8 Calabria 20.553 39.280 52.3 Campania 109.480 119.875 91.3 Emilia-Romagna 128.204 148.385 86.4 Friuli-Venezia Giulia 35.351 39.655 89.1 Lazio 127.631 145.930 87.5 Liguria 35.053 49.460 70.9 Lombardia 218.585 254.340 85.9 Marche 27.532 29.000 94.9 Molise 6.617 11.165 59.3 Bolzano 23.045 23.155 99.5 Trento 12.062 15.700 76.8 Piemonte 134.231 135.460 99.1 Puglia 69.652 93.325 74.6 Sardegna 26.133 33.330 78.4 Sicilia 94.716 132.085 71.7 Toscana 77.051 92.890 82.9 Umbria 14.905 19.025 78.3 Valle d’Aosta 3.891 4.120 94.4 Veneto 114.273 124.700 91.6 TOTALE 1.308.262 1.558.635 83,9

Vaccini per fascia di età e seconde dosi

Le donne sono la categoria che ha ricevuto più vaccini, con 823 mila persone che sono state vaccinate. Il personale sanitario ha ricevuto dosi per 800 mila persone.

Le seconde dosi attualmente somministrate sono 36 mila, un numero in lento avanzamento rispetto a quanto avvenne con la prima dose.