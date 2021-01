Senato, Mastella: “Mia moglie incerta sul voto della relazione di Bonafede”

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è tornato sul voto della relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che avrà luogo mercoledì prossimo e sul quale il Governo potrebbe non avere i numeri. La senatrice Sandra Lonardo, moglie del sindaco, era una delle responsabili che martedì aveva votato la fiducia al Governo.

“Mia moglie è perplessa su Bonafede, a lei non piace l’idea che ha fatto della giustizia. Non vota contro, ma a favore non lo so”, ha detto Mastella, intervenuto a Radio2. Possibile dunque un’astensione della senatrice.

Italia Viva dovrebbe votare contro la relazione del ministro della Giustizia, facendo mancare i numeri al Governo per approvarla.