Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 23 gennaio

I dati di oggi 23 gennaio della Lombardia sul coronavirus sono stati forniti dalla regione. In queste ore è andato in scena uno scontro tra la regione Lombardia ed il Governo sulla zona rossa della settimana scorsa, a causa di dati errati. Da domani la regione passerà in zona arancione, tornando indietro rispetto alla decisione della settimana scorsa.

Oggi sono 1.535 i casi positivi della Lombardia, a fronte di 31 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 14, con un totale del numero di ricoverati di 398.