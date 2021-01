Governo, verso slittamento a giovedì per il voto sulla relazione di Bonafede

Si va verso un rinvio del voto in Senato della risoluzione di Bonafede, come è stato comunicato nelle ultime ore. Il rinvio sarebbe dovuto ad un impedimento del ministro per la giornata di mercoledì. Ufficialmente sarebbe spostata per motivi istituzionali.

Questo voto mette a rischio il Governo ed i numeri della maggioranza al Senato, con Italia Viva che ha annunciato il voto contrario. Anche la senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ha annunciato la sua astensione sul voto della relazione, facendo mancare un voto rispetto alla fiducia approvata nei giorni scorsi.

Bonafede salterà l’impegno in Senato previsto per mercoledì mattina, ma ci sarà alla Camera alle ore 16 come calendarizzato. Così facendo il governo spera di convincere dei senatori a seguito del voto favorevole della Camera, dove la maggioranza potrebbe tenere.

Il Partito Democratico, con Goffredo Bettini, ha confermato che l’alternativa al Governo Conte è il voto e le elezioni