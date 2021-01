Migliori monitor per PS5 del 2021, qual è ideale per gaming?

Con l’arrivo della nuova PS5, nonostante i ritardi nelle scorte, molti videogiocatori hanno deciso di affiancare un monitor 4K invece di utilizzare una smart tv. Per alcuni giochi che hanno bisogno di caratteristiche performanti per essere goduti al meglio, l’utilizzo di un monitor 4K è il più indicato.

Con le offerte del nuovo anno ci sono tante occasioni per poter approfittarne e prendere un monitor da utilizzare con la PS5. I monitor scelti per questa classifica possono essere utilizzati anche su PC, sempre in ambito gaming.

Migliori monitor PS5 del 2021

Ecco una lista dei migliori monitor per la PS5 del 2021:

MSI Optix MAG321CURV

LG 27GL850 UltraGear

ASUS ROG Swift PG43UQ

BenQ EL2870U

Predator X34P

Tabella di confronto – Monitor PS5

MSI Optix MAG321CURV

Questo monitor curvo da 32 pollici di MSI offre delle caratteristiche notevoli per quanto riguarda le performance. Da anni MSI è leader del mercato dei monitor per PC, ma questo MSI Optix MAG321CURV è considerato uno dei migliori prodotti attualmente sul mercato anche per le console, con una risoluzione 4K.

Proprio la risoluzione 4K è necessaria per godere al meglio della PlayStation 5. Questo monitor ha un tempo di risposta di solo 1 ms.

Il refresh rate è fissato a 60 Hz, che garantisce un’esperienza ottimale per i giochi nativi 4K.

MSI Optix MAG321CURV Monitor Gaming 32" Curvo, Pannelo VA, Display 16:9 4k UHD (3840 x 2160), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 1ms, HDR Ready, Night Vision, Mystic Light RGB, AMD Freesync Hdr ready - fornisci dettagli accattivanti attraverso la regolazione del contrasto e delle ombre

Risoluzione 4k uhd: i titoli dei giochi avranno un aspetto ancora migliore con tecnologia anti-flicker e less blue light

Ottimizzazione console – la migliore soluzione per il gaming console

Amd freesync, gaming osd app (modifica le impostazioni del monitor col tuo mouse), mystic light rgb

3 anni di

LG 27GL850 UltraGear

Questo monitor LG per il gaming ha una risoluzione di 1440p, dunque l’eventuale 2160p viene ridimensionato. Risulta essere comunque migliore di un monitor Full-HD, per chi cerca un compromesso rispetto al prezzo.

Il monitor per PS5 di LG ha un refresh rate da 144 Hz, quindi al top del settore, per godersi dei frame rate maggiorati.

IN OFFERTA LG 27GL850 UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero UltraGear Monitor Gaming 27" QuadHD 2560 x 1440, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range), 350 cd/m², colore calibrato, tempo di risposta 1 ms

Radeon AdaptiveSync 144 Hz e G-Sync Compatible 144 Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello Nano IPS 1 ms, per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

ASUS ROG Swift PG43UQ

Questo monitor per PS5 di ASUS offre delle caratteristiche performanti, dalla diagonale di 43 pollici al refresh rate di 144 Hz. Uno dei migliori monitor per il gaming e dunque per la PS5, l’ASUS ROG Swift PG43UQ è dotato di tecnologia HDR1000, che lo porta ad avere una grande resa cromatica.

Il prezzo è più elevato rispetto agli altri monitor concorrenti, giustificato dalla qualità costruttiva e dalle caratteristiche.

IN OFFERTA ASUS ROG Swift PG43UQ DSC Gaming Monitor, 43" 4K UHD, 3840 x 2160, 144 Hz, G-Sync, DSC, DisplayHDR 1000, DCI-P3 90%, Shadow Boost Monitor da gioco ips 4k uhd da 43 pollici (3840 x 2160) con frequenza di aggiornamento di 144hz per immagini di gioco estremamente fluide

Supporta la tecnologia di compressione display stream per il trasporto di flussi video ad altissima definizione su un'unica interfaccia ad alta velocità senza perdita percettibile della qualità visiva

La tecnologia asus extreme low motion blur, che raggiunge 1ms mprt per eliminare sbavature e motion blur, e rende gli oggetti in movimento più nitidi, quindi il gameplay è più fluido e reattivo

La tecnologia hdr (high dynamic range) con certificazione displayhdr 1000 e gamma cromatica professionale dci-p3 al 90% garantisce contrasto e prestazioni cromatiche eccezionali

Certificato come compatibile g-sync, offre un'esperienza di gioco perfetta e senza strappi abilitando vrr (frequenza di aggiornamento variabile) per impostazione predefinita

BenQ EL2870U

Questo monitor BenQ ha una risoluzione nativa in 4K, con una diagonale da 28 pollici ed un tempo di risposta di 1 ms. L’input lag è portato intorno allo zero, per poter sfruttare tutta la potenza della nuova PS5.

Ha due porte HDMI 2.0, mentre il refresh rate è di 60 Hz, che permette di giocare in risoluzione 4K e con 60 fps.

IN OFFERTA BenQ EL2870U Monitor Gaming LED UHD-4K (risoluzione 3840 x 2160), 28”, 1 ms, HDR Eye-Care, Pannello TN, Altoparlanti, 2 x HDMI (v2.0); 1 x DP (v1.4), HDRi, Grigio Metallizzato Alta risoluzione: LED UHD di 28 (risoluzione 3840 x 2160)

HDR aumenta il range dinamico di luminanza tra le zone delle più chiare e più scure di un' immagine per mostrare una chiarezza e dettagli incredibili

Tecnologia brightness Intelligence Plus: Il monitor regola dinamicamente la luminosità e la temperatura di colore in funzione del contenuto presente sul display e di le condizioni di luce ambientale

free-sync: AMD FreeSync aggiunge una grande morbidezza ai giochi, al evitare i fotogrammi incompletos e le immagini desgarradas o discontinuas

Connettività: ingressi HDMI 2.0, dp1.4, DisplayPort per il collegamento di diversi dispositivi

Predator X34P

Questo monitor ideale per PS5 di Predator ha una risoluzione di 1440p ed uno schermo curvo da 34 pollici. Il refresh rate di questo monitor è di 200 Hz, con un rapporto dello schermo di 21:9.

Il tempo di risposta è di 4 ms, mentre sono presenti anche gli altoparlanti integrati.

IN OFFERTA Predator X34P Monitor Gaming G-Sync Curvo 34", Display IPS WQHD, 120 Hz, 4 ms, HDMI 1.4, DP, USB 3.0, Lum 300 cd/m2, Audio Out, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi DISPLAY CURVO: con il suo raggio di curvatura di 1900R, la risoluzione 3440 x 1440 e il rapporto 21:9, questo schermo UltraWide ti farà sentire al centro dell'azione e il tuo sguardo sarà completamente catturato dal gioco

NVIDIA G-SYNC: la tecnologia NVIDIA G-SYNC e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz con overclocking eliminano il tearing e assicurano un'ottima fluidità delle immagini

100% PRECISIONE DEI COLORI: ciò che vedi sullo schermo deve sembrare reale, ecco perché per noi è impensabile offrire una gamma di colori SRGB inferiore al 100%

PREDATOR GAMEVIEW: Predator GameView offre una serie di utili funzionalità, quali l'impostazione del livello di scuro, l'illuminazione ambientale, i profili di gioco e molto altro

PORTS-A-PLENTY: oltre agli ingressi DisplayPort e HDMI, due opzioni indispensabili, puoi collegare il mouse e/o la tastiera direttamente a una delle quattro porte USB 3.0

Come scegliere il monitor per PS5?

Ci sono diverse caratteristiche da guardare e valutare prima di acquistare un monitor gaming per PS5. La nuova console Sony fornirà delle immagini ad alta risoluzione, quindi questo sarà uno dei principali parametri sui quali basarsi per la scelta.

Il prezzo può essere una discriminante, con delle differenze sostanziali tra i dispositivi più economici e quelli top di gamma.

Risoluzione

La risoluzione indicata per un monitor per PS4 è quella 4K, considerati i giochi next-gen che supporteranno nativamente il 4K.

I monitor con risoluzione 1080p possono avere il vantaggio del refresh rate più alto, mentre quelli 1440p hanno comunque una resa migliore dei Full-HD, considerato che dalla PS5 l’output esce in 2160p.

Refresh rate

Per quanto riguarda il gaming il refresh rate è uno dei parametri da valutare. Il tempo di risposta può variare a seconda del modello di monitor, che resta comunque basso a livello generale.

Il refresh rate è il tempo impiegato per aggiornare le immagini e viene indicato in millisecondi (ms). Un valore più basso permetterà di avere immagini più chiare e si noterà la differenza nei giochi più fluidi, come quelli di guida e quelli in prima persona.

HDR

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) si è evoluta negli ultimi anni e consente di avere una resa cromatica superiore rispetto ai modelli non dotati di HDR.

La PS5 supporta l’HDR, quindi un monitor adatto per questa console dovrà essere compatibile con questa tecnologia per sfruttarne a pieno le potenzialità.

Prezzo

Il prezzo di un monitor gaming per PS5 può variare a seconda delle caratteristiche del dispositivo. Si può andare da un minimo di 500 euro per quelli dal miglior rapporto qualità-prezzo, per salire oltre i 1000 euro per i top di gamma.