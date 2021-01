Russia, oggi le proteste contro Putin. Navalny: “Arrestati 174 attivisti”

Oggi in Russia vanno in scena diverse proteste contro il governo di Putin ed a sostegno del leader di opposizione Alexei Navalny, arrestato al suo ritorno a Mosca. L’attivista russo era stato avvelenato nei mesi scorsi e si era curato in Germania, dove era rimasto da agosto.

Ci sono stati degli scontri con la polizia a Khabarovks, nella zona est della Russia, dove si sono radunati i sostenitori di Navalny. Sono stati pubblicati in rete diversi video dove vengono mostrati i poliziotti che picchiano gli attivisti.

Tra gli slogan anche alcuni contro Putin, bersaglio delle critiche di Navalny e che ha subito condannato il ritorno dell’attivista e leader dell’opposizione.

I sostenitori avevano annunciato di voler scendere in almeno 60 piazze. Le forze di polizia hanno avuto il via libera all’utilizzo della forza contro i manifestanti. Al momento sono più di 170 gli arresti, con oltre 15 mila persone scese in piazza.