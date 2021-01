Coronavirus, da oggi la Lombardia è zona arancione. Scontro col Governo

Ancora scontro tra la regione Lombardia e il Governo, dopo il passaggio in zona arancione, dalla giornata di oggi, in seguito alla revisione dei dati della scorsa settimana. La Lombardia era stata portata in zona rossa con l’ultima analisi dell’Istituto Superiore di Sanità, con un indice superiore a 1.4. In realtà l’indice Rt era inferiore all’1 la scorsa settimana e per questo la Lombardia critica il Governo ed il ministro della Salute.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato che i dati errati sono stati forniti dalla regione Lombardia, al contrario di quanto affermato dal governatore Fontana. Intanto si andrà avanti col ricorso al Tar, con la sentenza sulla zona rossa rinviata nei giorni scorsi.