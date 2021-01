Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 24 gennaio

I dati di oggi 24 gennaio della Lombardia sono forniti dalla regione. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento dei casi positivi. Da oggi la regione Lombardia è in zona arancione, non senza polemiche dopo l’errore che ha causato una settimana in zona rossa. Il governatore della regione, Attilio Fontana, ha accusato l’Istituo superiore di Sanità ed il ministro Speranza per non aver corretto i dati durante la settimana, con l’indice Rt stimato in maniera errata.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 1.375 i casi positivi della Lombardia, con 19 ingressi in terapia intensiva ed un totale di ricoverati di 405 posti letto occupati.