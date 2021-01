Crisi di Governo, apertura di Boccia a Renzi: “Ma no a ricatti”. Bellanova: “Il Paese è fermo”

Si avvicina il voto al Senato di mercoledì prossimo sulla relazione del ministro Bonafede, con il Governo che rischia di andare sotto con i numeri, considerando il possibile voto contrario di Italia Viva. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha rilasciato un’intervista a SkyTg24, dove ha lanciato un appello ai renziani: “Bisogna trovare le ragioni di questa alleanza, oppure si ritorna al voto. Apertura a Renzi, ma no a ricatti. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento”, ha detto.

L’ex ministra Bellanova ha risposto a Boccia: “Quali ricatti? Il Paese è fermo. Italia Viva resta disponibile al dialogo”, ha riferito sempre a SkyTg24.