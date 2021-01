Pfizer: “Abbiamo ridotto le fiale, non le dosi”. Ogni fiala contata per 6 dosi

L’azienda Pfizer rompe il silenzio ed interviene sulla questione della riduzione delle consegne, che ha fatto scalpore anche per la decisione del Governo di affidarsi a vie legali, come ribadito anche dal premier Conte.

“Con la decisione del Governo di somministrare 6 dosi anziché 5, Pfizer ha ridotto il numero di fiale inviate, mantenendo inalterato il numero di dosi come da contratto”, questa la posizione ufficiale dell’azienda americana, contattata da SkyTG24 per dei chiarimenti in merito.

La replica del Governo italiano non è ancora avvenuta, si attendono i prossimi passi del commissario straordinario Arcuri su questa questione.