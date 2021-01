Russia, oltre 3 mila arresti nel giorno delle proteste

Sono state arrestate 3.454 persone durante la giornata dedicata alle proteste contro il Governo di Putin, a seguito dell’arresto di Alexei Navalny, il leader delle opposizioni, avvelenato nei mesi scorsi. Navalny era stato arrestato nel giorno del suo ritorno a Mosca.

Tra i fermati anche la moglie dell’attivista Alexei Navalny. Sono scesi in piazza manifestanti in 80 città, nonostante le temperature polari. Complessivamente si parla di 40 mila persone scese in piazza per chiedere il rilascio di Navalny. Molti i video nei quali si vede la polizia utilizzare la forza contro i manifestanti.