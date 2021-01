Scuola, lunedì tornano in classe gli studenti di 5 regioni

Nella giornata di lunedì riaprirà la scuola in 5 regioni italiane, dopo il ritorno in fascia arancione della Lombardia, avvenuta non senza polemiche con il Governo. Saranno 600 mila gli studenti della Lombardia che torneranno in classe, tra 200 mila delle scuole medie e 400 mila di quelle superiori.

Inoltre ci sarà il ritorno in classe anche per altri 360 mila studenti, con le riaperture delle scuole superiori in Liguria, Marche ed Umbria. Nella regione Campania riapriranno le scuole medie.

Le scuole riapriranno in presenza al 50%, come previsto dall’ultimo Dpcm del Governo in merito all’istruzione. Molte regioni avevano rinviato l’apertura, con anche l’intervento del Tar per quanto riguarda l’Emilia-Romagna e la Lombardia.