Amazon, le migliori offerte di oggi 25 gennaio. AirPods e smartphone Samsung in sconto

Le migliori offerte di oggi 25 gennaio su Amazon vedono in sconto diversi dispositivi di Samsung e Apple per quanto riguarda smartphone e smartwatch.

Ci sono anche diverse Smart Tv in promozione, con marchi leader del settore come Sony, LG e HiSense che hanno prodotti in offerta.

Smartphone

Apple

Smart TV

Dispositivi Amazon

Elettrodomestici

Cuffie e auricolari