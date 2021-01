Arrestato medico a Brescia per aver indotto la morte di due pazienti Covid a marzo

Un medico di un ospedale pubblico della provincia di Brescia è stato arrestato per aver somministrato ad alcuni pazienti affetti da Covid-19 un farmaco anestetico e neurobloccante. Questo farmaco ha provocato la morte di due pazienti, secondo le indagini.

L’uomo è accusato di omicidio, con l’ordinanza di arresto che è stata già emessa dal Gip del Tribunale di Brescia.

Secondo quanto riportato i fatti risalirebbero a marzo scorso, quando è iniziata l’epidemia da coronavirus e in Lombardia c’erano i casi maggiori. In alcuni casi si era evidenziato un repentino aggravamento delle condizioni dei pazienti e per questo è stata aperta un’indagine.